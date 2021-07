Ein Brand im Tunnel Steinhaus auf der A8 im Bezirk Wels-Land war gestern zu Mittag der größte Einsatz, den die oberösterreichischen Feuerwehren zu bewältigen hatten. Im Hochwassereinsatz standen am Montag nur noch eine Handvoll Feuerwehren in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Linz-Land. So in Walding, wo am Nachmittag heftiger Regen innerhalb einer halben Stunde lokal begrenzte Überflutungen auslöste.