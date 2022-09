Im Verkehrsministerium wälzt Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) Pläne, wonach es bei Cannabiskonsum – ähnlich wie beim Alkohol mit der 0,5- beziehungsweise 0,8-Promillegrenze – künftig eine Toleranzgrenze im Straßenverkehr geben soll. In Deutschland wird darüber schon länger diskutiert, in zahlreichen anderen Ländern ist dies bereits gelebte Praxis. Worum es dabei genau geht, erklären die OÖNachrichten in zwölf Punkten.