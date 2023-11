Erste Einblicke in das Geburtshaus von Adolf Hitler

Großer Medienrummel am Donnerstag in Braunau: Journalisten aus ganz Österreich folgten der Einladung des Innenministeriums, die Großbaustelle rund um Hitlers Geburtshaus zu besichtigen. Erlaubt wurde auch das Betreten des sanierungsbedürftigen Gebäudes, in das seit mehr als zehn Jahren kaum einer einen Fuß setzen durfte. Was zuvor alltäglich war – die Lebenshilfe betrieb im Hitlerhaus einen Shop –, wurde mit dem Auszug der Einrichtung 2011 verboten.