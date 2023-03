Ex-Schwager erschossen: Amt will Halbwaisen helfen

Die Schüsse fielen in der Nacht auf Sonntag im Eingangsbereich des Einfamilienhauses.

Wie geht es mit jenen beiden Kindern (zehn und zwölf Jahre) weiter, deren Vater in der Nacht auf Sonntag in Grünburg von ihrem Onkel (37), dem Ex-Schwager des Opfers, erschossen worden sein soll? Wie berichtet lebte der geschiedene 43-Jährige getrennt von der Mutter gemeinsam mit den beiden Kindern, seiner Lebensgefährtin und deren Kindern in seinem Einfamilienhaus, wo im Eingangsbereich die tödlichen Schüsse fielen.