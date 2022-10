Ex-Objekt-21-Chef und dessen Schwester vor Geschworenengericht

In Ried mussten sich am Montag ein ehemaliger Anführer des Neonazi-Vereins "Objekt 21" und dessen Schwester vor einem Geschworenengericht verantworten. Im Wesentlichen geht es um zwei Tatbestände. Zum einen soll der 38-Jährige, der bereits mehrfach zu langen Haftstrafen verurteilt wurde, von der Justizanstalt Suben aus mit Hilfe eines Handys versucht haben, eine Maschinenpistole um 3000 Euro an einen Mithäftling zu verkaufen. Der Mithäftling wandte sich an die Polizei, in der Folge wurden verdeckte Ermittler hinzugezogen. In Ohlsdorf kam es auf einem Parkplatz durch die Schwester des Inhaftierten tatsächlich zu einer Übergabe, allerdings an einen verdeckten Ermittler.

"Ich war nie straffällig und werde auch sicher nie wieder etwas machen, ich schäme mich, dass ich vor Gericht sitze", sagte die 35-Jährige. Von einer "falsch verstandenen Loyalität gegenüber dem Bruder" sprach Staatsanwalt Alois Ebner. Zum anderen soll der Beschuldigte, wieder mit "Verkaufshilfe" seiner Schwester, versucht haben, verschiedene NS-Devotionalien, wie einen Hitler-Krug, eine Gürtelschnalle mit Reichsadler und Hakenkreuz, ein Stück Stacheldraht oder eine NS-Uniform, zu verkaufen versucht haben – allerdings unter den Augen der verdeckten Ermittler. Besonderes "Highlight" laut Staatsanwalt Ebner: eine Hakenkreuz-Fahne, die bei einer Rede von Adolf Hitler 1934 in Kassel aufgehängt gewesen sein soll. "In der Szene ist das so etwas wie ein Kultobjekt, nahezu ein Heiligtum", sagte Ebner. Preis: 20.000 Euro.

Zu einer Übergabe kam es nicht, die Gegenstände wurden bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt. "Das NS-Gedankengut hat das Leben des Angeklagten geprägt und gleichzeitig zerstört", so Ebner. Den Verkauf der Waffe gab der 38-Jährige zu. "Dafür bekenne ich mich eindeutig schuldig", sagte der Beschuldigte, der derzeit in der Justizanstalt Stein einsitzt. Ein Mitarbeiter vom Verein "Derad" (Extremismusprävention und Deradikalisierung) attestierte dem Beschuldigten, dass er sich seiner Meinung nach von der NS-Ideologie gelöst habe. Die Maschinenpistole und NS-Gegenstände habe er nur deshalb verkaufen wollen, um seiner Schwester bei der Finanzierung einer wichtigen Operation unter die Arme greifen zu können. Immer wieder sei er von seinem ehemaligen Mithäftling wegen Waffen und NS-Gegenständen gefragt worden. Der Mann sei, was sich erst im Nachhinein herausgestellt habe, ein Hochstapler gewesen, der unter anderem angegeben habe, Hollywood-Produzent gewesen zu sein. Der ehemalige Mithäftling behauptet, dass der Beschuldigte unter anderem den Holocaust geleugnet haben soll. Das bestritt dieser vehement. Der Belastungszeuge muss noch befragt werden, der Prozess wurde vertagt.