Etzi-Haus will neue Zentrale bauen, Bürgermeister verhängte Baustopp

Die Bautätigkeit gestern erweckte nicht den Anschein, als würde sich der Bauherr an die Behördenauflagen halten.

Bagger schaufeln aus der Riesengrube Erdreich weg und schütten Schotter auf, die Nachbarn sehen sich vom Maschinenlärm der Baustelle und von Staubwolken arg belästigt. "Der macht einfach, was er will", schimpft ein Anwohner auf den Bauherrn. Genehmigt ist auf der Baustelle für die neue Zentrale des größten heimischen Herstellers von Ziegelfertighäusern, Etzi-Haus, der mit rund 250 Mitarbeitern im Jahr 2025 von Vorchdorf auf ein Werksgelände neben der Autobahn in Ried im Traunkreis umsiedeln