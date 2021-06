Sie haben lange auf diesen Tag gewartet: Beinahe 500 Tage lang standen ihre Betriebe still. Am Donnerstag, 1. Juli, erwacht das Nachtleben in Oberösterreich nach dieser langen Zwangspause wieder zu neuem Leben. "Die Öffnung der Nachtgastronomie war dringendst nötig und kommt keinen Tag zu früh. Die Vorfreude bei uns ist natürlich groß. Aber noch mehr freuen sich die Nachtschwärmer darauf, endlich wieder ausgelassen tanzen und richtig Spaß haben zu können", sagt Gastronom Thomas Altendorfer,