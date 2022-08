Ein geschmiedetes Tor, darüber ein Bogen aus Granit. Dahinter: Wiese und Sträucher anstelle jener 52 Häuser von Hütting, die hier über Jahrzehnte an der Ausfahrtsstraße von Mitterkirchen in Richtung Donaukraftwerk standen. Bis in der zweiten Augustwoche 2002 jenes Hochwasser über die Region kam, welches das Erscheinungsbild des Machlands im Bezirk Perg nachhaltig verändern sollte. Danach wurden die Bewohner von Hütting abgesiedelt.