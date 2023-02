Es fährt ein Zug nach nirgendwo

Wer bremst, verliert. So einfach ist das. Dies gilt auch für jenes Vorhaben, das als „Jahrhundert-Projekt“ tituliert wird und – in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen – schon seit mehr als drei Jahrzehnten in Diskussion (und auch Planung) ist: die Stadtbahn, die Linz und dem näheren Umland endlich so ein öffentliches Verkehrsangebot bieten soll, wie es notwendig ist, um Ein- und Auspendler zum Umstieg vom Auto zu bewegen.