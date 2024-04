Erstkommunion: Weniger Tischeltern, neue Wege der Vorbereitung

Vielerorts hat es bereits stattgefunden, in anderen Pfarrgemeinden Oberösterreichs werden Kinder es in den kommenden Wochen feiern – das Fest der ersten heiligen Kommunion. Zumeist im Alter zwischen sieben und acht Jahren, also in der zweiten Schulstufe, bereiten sie sich mehrere Monate lang auf die Erstkommunion vor und empfangen das Sakrament der Eucharistie bei einem gemeinsamen Fest in der Kirche.