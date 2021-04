Erster Tag der Kontrollen in Braunau Lange Warteschlangen vor Teststraßen

Vor den Teststraßen im Bezirk Braunau bildeten sich gestern bereits am Vormittag lange Warteschlangen. Bis zu 300 Personen warteten beispielsweise vor der Bezirkssporthalle Braunau, um zu einem Test vorgelassen zu werden. "Es sieht ganz so aus, als hätte die Behörde nicht mit einem derart großen Andrang gerechnet", sagte ein Augenzeuge am späten Vormittag den OÖNachrichten.