Die Geschichte jener siebenköpfigen Familie, die jahrelang völlig isoliert auf einem Bauernhof in der niederländischen Ortschaft Ruinerwold lebte, erschüttert die Welt. Am Montagabend hat – wie berichtet – Jan, ein 25-jähriges Familienmitglied, in einer nahe gelegenen Bar Hilfe gesucht und somit den Fall ins Rollen gebracht.