Seit 32 Jahren pflegt Reinhard Osterkorn (72) verletzte Greifvögel und Eulen in der Greifvogel- und Eulenschutzstation OAW in Linz wieder gesund. Gestern war ein großer Tag für den gebürtigen Ennser: Bei einer Feier in der Station im Mönchgraben in Ebelsberg verlieh ihm Präsident Roman Türk das Ehrenzeichen des österreichischen Naturschutzbundes. Die Goldplakette bekommt einen Ehrenplatz in der Station, sagt Osterkorn. Als Anerkennung für sein Lebenswerk.