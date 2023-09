Engpass bei Medikamenten trifft neben Antibiotika auch Psychopharmaka

Früher klappte es praktisch immer wie am Schnürchen: Wer ein Medikament brauchte, bekam es sofort oder sehr schnell in der Apotheke. Doch seit der Pandemie ist der Markt aus den Fugen geraten, vergangenen Winter kam es etwa bei Antibiotika für Kinder zu Engpässen. Auch für die heurige Herbst- und Wintersaison warnt Oberösterreichs Apothekerkammer-Vizepräsidentin Monika Aichberger: "Um ehrlich zu sein, bin ich schon in Sorge.