Endlich: Neue Donaubrücke in Linz nimmt Form an

Frisch lackiert ruhen die 2800-Tonnen-Giganten am Urfahraner Donauufer. Noch, denn nach zweieinhalb Jahren Bauzeit treten die beiden Bögen der Neuen Linzer Donaubrücke bald ihren Weg Richtung Strommitte an. Am 23. und 24. Februar sowie am 3. und 4. März werden sie "eingeschwommen" und auf ihre Pfeiler gehoben.