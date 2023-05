1. Platz in Österreich: Elfjähriger Wilheringer holte bei Mathematik-Wettbewerb alle Punkte

Tobias Pentsch hat heute in der ersten Stunde Mathematik-Schularbeit. Für viele mag das nicht der schönste Start in den Tag sein, ihm ist Mathe aber schon immer leicht gefallen. Trotzdem war es eine Überraschung, als ihm seine Lehrerin mitgeteilt hat, dass er alle Punkte beim Wettbewerb "Känguru der Mathematik" erreicht hat - und damit österreichweit in der Altersgruppe "Benjamin" den ersten Platz belegt.