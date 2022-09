Elfjährige begrapscht und Jugendliche überfallen: 14-Jähriger verurteilt

Ein schwerer Raub mit einem Messer, an dem er beteiligt war; das Begrapschen zweier elfjähriger Mädchen im Intimbereich, was ihm als sexueller Missbrauch Unmündiger zur Last gelegt wird, dazu Diebstähle und Sachbeschädigungen, wozu auch das Urinieren vor eine fremde Wohnungstür, das Einschlagen eines Ticket-Displays bei einer Linzer Straßenbahnhaltestelle und das Entwenden eines Stempels während einer polizeilichen Einvernahme gehört. Nur zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag hat ein junger Bursch begonnen, massiv straffällig zu werden. Rund zwei Monate saß er bereits in U-Haft, am Dienstag ist der Minderjährige zum ersten Mal in seinem Leben rechtskräftig verurteilt worden.

Der 14-Jährige wurde in Kiew geboren und kam vor zehn Jahren mit seiner Mutter aus der Ukraine nach Österreich. In einer Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung ist er aufgewachsen, hat Volks- und Hauptschule besucht. Doch der Mutter ist er längst entglitten. Nachdem er bei einer Notschlafstelle untergekommen war, hat das Jugendamt vorerst das Erziehungsrecht übernommen.

„Mit Martin (Name geändert, Anm.) kommt es zu einer schlechten Verbindung. Wenn ich mit ihm zusammen bin, mache ich Scheiße“, sagt der 14-Jährige in der Einvernahme durch Jugendrichterin Margit Kreuzer. Besagter Martin war noch unter 14, als er den angeklagten Raub zusammen mit dem Ukrainer beging, kann daher nicht belangt werden. Er wird in diesem Verfahren als „Zeuge“ geführt.

„Aber es war doch deine Entscheidung, mitzutun“, will die Richterin keine Ausreden mehr hören. Ein „Nein“ hätte doch genügt.

Auf einem Fußballplatz traf der Jugendliche heuer Ende März zwei elfjährige Mädchen. „Sie schauen ähnlich alt aus wie er“, wirbt der Strafverteidiger um Verständnis für seinen Mandanten. Der Bursch soll eines der Mädchen genötigt haben, das Handy herzugeben. Abgesehen hatte es der 14-Jährige aber gar nicht auf das Smartphone selbst, sondern den Ordner mit den Snapchat-Fotos. Die dort gespeicherten Nackt- und Unterwäsche-Fotos schickte der Angeklagte gleich auf sein Handy.

Dann besaß der Jugendliche die Präpotenz, sich auf der Sportplatz-Tribüne neben die beiden Elfjährigen zu setzen und diese mit Gewalt über der Kleidung an den Geschlechtsorganen zu begrapschen. Er soll die Gesichter der Mädchen in seinen Schoß gepresst haben, sodass die Opfer „durch die Hose“ seinen Penis spüren konnten.

Zunächst stellt der junge Angeklagte, der Raub, Diebstähle und schweren Vandalismus zugibt, in Abrede, die beiden elfjährigen sexuell missbraucht zu haben. Er lässt damit in der Verhandlung seinen Verteidiger schlecht ausschauen, der zuvor ein „umfassendes und reumütiges Geständnis“ angekündigt hatte. Doch nach einer Prozess- und Nachdenkpause rudert er zurück und sagt, dass alles stimme, was die Mädchen gegen ihn ausgesagt hätten.

Strafe ist ein mit Tadel verbundenes Übel, heißt es im Strafgesetzbuch. Mädchen zu begrapschen sei eine Grenzüberschreitung, betont die Richterin. „Das hat mit Liebe oder Sexualität gar nichts zu tun. Das ist nur eine Machtdemonstration, weil du stärker und größer bist. Wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du in der Untersuchungshaft gar nichts gelernt“, mahnt die Vorsitzende des Schöffensenats.

Am Ende wird eine Freiheitsstrafe von insgesamt 15 Monaten verhängt, der unbedingte Teil beträgt vier Monate, die restlichen elf werden bedingt nachgesehen. Der 14-Jährige wird noch am selben Tag bedingt aus der Haft entlassen, damit er wieder in die Schule gehen darf. Schule schwänzen könne den Widerruf der bedingten Strafe und damit eine Rückkehr ins Gefängnis zur Folge haben, bekommt er als Warnung mit auf seinen noch jungen Weg.