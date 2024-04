Einzigartiges Heim für obdachlose Suchtkranke: "Wir sind kein Ort, um sich die Kante zu geben"

B37-Leiter Gaiseder in der neuen Einrichtung in der Gothestraße. Die Einzugs- und Umbauarbeiten waren in der Vorwoche noch im Gange.

Das neue „Nest“ für drogenabhängige Obdachlose befindet sich in einem Altbau in der Goethestraße im Zentrum von Linz, in der Nähe des Volksgartens. Mehr als 400 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen hat der Sozialverein B37 angemietet, um bis zu 14 Klienten betreuen zu können. Im Auftrag und auf Kosten des Sozialressorts des Landes Oberösterreich. Rund eine Million Euro pro Jahr sind für dieses neue Projekt vorgesehen. Die ersten 4 ziehen ein Am 10. April ziehen die ersten vier