Einen guten Schwung ins neue Jahr!

Sie haben lange gewartet. Zuerst auf den Winter, der vor seinem Einbruch noch den Föhn über das Land ziehen ließ. Dann auf den Schnee, dessen dicke Flocken erst vergangene Woche die großen Löcher im weißen Teppich stopfen konnten. Mit der Wartezeit war es für Skifahrer trotz der guten Verhältnisse auf Oberösterreichs Pisten auch gestern noch nicht vorbei. Oder vielmehr: wegen der guten Verhältnisse. Denn die Kombination aus azurblauem Himmel und frischem Pulverschnee lockte zahlreiche Wintersportler gleichzeitig auf den Berg.

Die Parkplätze in Hinterstoder und auf der Wurzeralm waren bereits kurz nach 9 Uhr ausgelastet. Der Stau reichte auf der Stodertaler Landesstraße (L552) bis nach St. Pankraz zurück. Bereits am Sonntag war es auf den Straßen und vor den Liften zu langen Wartezeiten von bis zu zwei Stunden gekommen – auch am Feuerkogel in Ebensee standen die Wintersportler Schlange. Mehr als 7000 Skifahrer schwangen gestern allein in Hinterstoder ab, rund 4000 waren es auf der Wurzeralm und auf dem Kasberg. "Absolute Spitzentage und eine Situation, die sich schnell wieder entspannen wird", wie Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu), sagt.

Erweiterung als "große Chance"

Es sei durch den späten Wintereinbruch und das schöne Wetter einfach alles zusammengekommen. Neben Skifahrern seien auch zahlreiche Schneeschuh- und Tourengeher gleichzeitig in die Pyhrn-Priel-Region gereist. "Es ist für unsere Gäste zu Geduldsproben gekommen. Das wird sich schon am Silvestertag wieder legen", sagt er. Um die "wunderbaren Bedingungen" auszukosten, empfiehlt Holzinger eine frühe Anfahrt. Denn bis auf die "Hannes-Trinkl-Abfahrt" sei für einen perfekten Skitag alles angerichtet. "Mit einer Verbindung nach Vorderstoder wäre der Andrang deutlich leichter zu bewältigen. Die Nachfrage ist da, denn auch die Hotels sind zu einem großen Teil ausgelastet", spricht Holzinger auch die geplante Skigebietserweiterung an. Er sehe sie weiterhin als "große Chance" für die Region.

Gut besucht war in den vergangenen Tagen auch das Skigebiet Dachstein-West. Dort sind, ausgenommen Kopfbergbahn, alle Lifte der Region bereits geöffnet. Auch die Verbindung zwischen den Skiorten Gosau, Rußbach und Annaberg ist für Skifahrer bereits freigegeben.

Weniger hektisch verliefen die herrlichen Wintertage auf dem Hochficht. Dort werden nun nach und nach alle Pisten geöffnet. "Am Silvestertag wird die Schwarzenbergabfahrt geöffnet, die Verhältnisse sind schon sehr gut, nur ein bisschen Naturschnee fehlt noch", sagt Geschäftsführer Gerald Paschinger.

Und dieser Naturschnee wird kommen: "Kommendes Wochenende erwarten wir mit einem Kaltlufteinbruch bis zu einem halben Meter Neuschnee im Gebirge", sagt ZAMG-Meteorologe Bernhard Niedermoser. Bis voraussichtlich Samstag werde aber keine Flocke vom Himmel fallen: "Die Luft wird milder, auf den Bergen scheint die Sonne. Nur im Alpenvorland wird sich Hochnebel bilden", sagt er. Schon heute, in der Silvesternacht.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at