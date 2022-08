Ein großer Schritt in die selbstständige Mobilität im Jugendalter, aber auch ein hohes Unfallrisiko: Rund ein Drittel aller 15-Jährigen in Österreich macht den Mopedführerschein. Was dafür nötig ist? Eine theoretische Prüfung sowie wenige Praxisstunden am Übungsplatz und zwei Stunden im Straßenverkehr. Eine praktische Prüfung für den Mopedführerschein gibt es in Österreich nicht.