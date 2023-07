Eine Alm zum Verlieben

Die Urgroßeltern der 72-Jährigen haben die kleine Hütte vor 120 Jahren gebaut. Seither ist sie in Familienbesitz.

Zwischen der Kaiserstadt Bad Ischl und König Dachstein gibt Linde Eggenreiter den Ton an. Auf der Sarsteinalm hat die 72-Jährige ihre Sommerresidenz. Die Hütte liegt auf einem Bergmassiv über dem Hallstätter See und den Seen des Ausseerlandes, inmitten saftig-grüner Almwiesen, die sich Linde mit mehr als 70 Schafen und Lämmern teilt. Urlaub macht sie dort keinen, zum Nichtstun habe sie im Winter genug Zeit, sagt die Seniorin.