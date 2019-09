Ein Vorgeschmack auf den goldenen Herbst

Er hat beinahe täglich Rekorde gebrochen und dabei viele Landsleute ordentlich ins Schwitzen gebracht. Auf seinen Lorbeeren ruht sich der heurige Sommer aber noch nicht aus: Bereits heute läuft er wieder zu einer späten Hochform auf. Bei mehr als 25 Grad strahlt im ganzen Land die Sonne. Nur die frühmorgendlichen Nebelfelder, die sich schnell auflösen, lassen erahnen, dass auch der Herbst bereits den Fuß in der Tür hat. "Ein großartiger Tag für alle Freizeitaktivitäten. Auch der Sonntag startet mit wolkenlosem Himmel und wird genauso enden", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms.

Diese Aussichten trübt die schwache Störung, die am Samstag Oberösterreich erreicht, nur kurz: Bei bis zu 24 Grad drängen von Nordosten dichte Wolken ins Land, aus denen es kurzzeitig regnen kann. Die ungebetenen Gäste lösen sich aber am Nachmittag in Luft auf und machen erneut der Sonne Platz. Sonntag und Montag geben schließlich einen Vorgeschmack auf den goldenen Herbst: mild, trocken, stabil und in den Bergen wächst die Fernsicht. Bis der Wind einer Kaltfront den goldenen Herbst am Dienstag vorerst vertreibt.

Wandertipps für den Herbst

Über den Miesweg zum kleinen Schönberg

Lange Zeit konnte man vom Namen des Mieswegs auf dessen Beschaffenheit schließen. Der Alpenverein Gmunden hat die Steiganlage, die direkt am Ostufer des Traunsees entlangführt, saniert und damit für Wanderer wieder geöffnet. Exponierte Stellen sind gut mit Drahtseilen gesichert, die Ausblicke von den Holzbrücken wissen zu begeistern. Das Ende des Mieswegs kann für Wanderer ein Anfang sein: Wer die Forststraße entlangspaziert, erreicht den Einstieg zum 895 Meter hohen Kleinen Schönberg.

Zum Neubau auf den Schoberstein

Die Hüttenruhe wird im Schobersteinhaus zumindest bis Oktober nicht eingehalten. Das beliebte Ausflugsziel zwischen Trattenbach und Molln wird umgebaut und bekommt eine ganz neue Optik verliehen. Verhungern oder verdursten werden Wanderer aber nicht: Die Wirtsleute haben von Mittwoch bis Sonntag mit kleiner Speisekarte, aber großer Motivation geöffnet. Wer weiter wandern will: Der Hochbuchberg bietet sich an.

Von Hütte zu Hütte im Toten Gebirge

So muss sich also Neil Armstrong gefühlt haben. Wer durchs Tote Gebirge wandert, wird unweigerlich an den Mond erinnert. So karg und zerrissen offenbart sich die Landschaft im ersten Abschnitt der Überschreitung. Ausdauernde Wanderer werden auch die lebendigen Seiten kennenlernen. Gemütlich, mit Nächtigungen in drei Hütten (Prielschutzhaus, Pühringerhütte, Appelhaus), geht es von Hinterstoder nach Altaussee. Sonnenauf- und -untergänge inklusive.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at