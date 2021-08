Ein Tag Auszeit für pflegende Angehörige

LINZ. Pflege kennt keine räumlichen Grenzen. Sie ist nicht auf ein Seniorenheim, ein Krankenhaus oder eine Einrichtung für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung beschränkt. Mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen, rund 80.000 Menschen, werden zu Hause betreut. Von Eltern, Geschwistern, Kindern oder nahen Verwandten.

In jedem vierten Haushalt Oberösterreichs bemühen sich Menschen, dass es ihren nahen Angehörigen an nichts fehlt. Und immer öfter stoßen sie dabei an ihre Grenzen – sowohl körperlich als auch psychisch.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt kaum. Viele können oder wollen sich keine Auszeit nehmen. "Entlastungsangebote werden viel zu selten angenommen. Da braucht es immer wieder große Überzeugungsarbeit", sagte Franz Kehrer, Direktor der Caritas Oberösterreich, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Überzeugungsarbeit, die ab dem kommenden Jahr auch das Land Oberösterreich verstärkt leisten möchte. Betreuende und pflegende Angehörige sollen 2022 im Fokus der Gesundheitsförderung stehen. "Wir wollen den Betreuenden und Pflegenden signalisieren: Es ist wichtig, auch für sich zu sorgen", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Um den Angehörigen die dringend notwendige Auszeit zu gönnen, soll ein "Auszeit-Tag" organisiert werden. Mit Workshops zur Selbstfürsorge, Gesprächen mit anderen pflegenden Angehörigen und Übungen für Bewegung im Alltag sollen an diesem Tag "Impulse " mitgenommen werden. Mit eigenen Podcasts soll jene Zielgruppe angesprochen werden, die wenig Zeit hat und vielleicht noch am Anfang ihrer "Pflegetätigkeit" steht. "Viele Angehörige brauchen schnelle und kompakte Informationen, niederschwellige Beratungsangebote und praktische Unterstützung. Das soziale Netzwerk spielt dabei eine wesentliche Rolle", sagt Haberlander.

Während sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zuletzt erneut für einen "Pflege-daheim-Bonus" für Angehörige ausgesprochen hat, erwägt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) ein Anstellungsmodell, ähnlich wie es im Burgenland der Fall ist. Der Ball liegt vorrangig beim Bund: Die Pflegereform muss auch Angehörige deutlich entlasten. (geg)