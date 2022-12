Ein Spiel mit dem Feuer(werk): Wo für illegale Pyrotechnik Endstation ist

Stichprobenartige Kontrollen am Grenzübergang Weigetschlag: Die Polizei wird an zwei Tagen oft fündig.

Er und Pyrotechnik? Niemals. Das Verrücktsein lasse er lieber anderen über. Der junge Mann, der am Grenzübergang Weigetschlag aus seinem silbernen Mazda steigt, ist sich sicher, dass die beiden Polizisten nicht finden werden, wonach sie suchen. Zu sicher. Denn die Beamten arbeiten akribisch. So akribisch, dass ihnen auch die Wölbung unter der Fußmatte des Rücksitzes auffällt. Die Raketen der Kategorie F3 wird der Mühlviertler nicht in die milde Luft des neuen Jahres schießen können.