"Ein spektakulärer Fall": Raub nach 17 Jahren geklärt

"Das Fahndungsplakat ist all die Jahre auf der Pinnwand gehängt. Dieser Fall hat uns sehr viel Substanz gekostet, da sind zig Wochenenden und Nächte draufgegangen", sagt Chefermittler Bertram Walser, der vor mehr als 17 Jahren die Raubgruppe des Landeskriminalamts Vorarlberg leitete und jetzt bei der dortigen Landespolizeidirektion ist, über die erfolgreiche Klärung eines Raubüberfalls, der es bis in die Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" geschafft hat. Am 19.