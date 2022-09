Gestern früh um 3 Uhr ist es auf der B12 bei Kirchdorf am Inn in unmittelbarer Nähe zum oberösterreichischen Braunau zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Toten und zehn teils Schwerverletzten gekommen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Parkplatz Seibersdorf und der Abfahrt zur B1 beteiligt. Laut bayrischer Polizei waren ein VW Passat, gefolgt von einem weiteren VW Passat Richtung München unterwegs. In beiden Fahrzeugen saßen mehrere Personen.