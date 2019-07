Ein preisgekrönter Vordenker

Als seine Eltern ihm in der Volksschule ihren Windows 2000 Computer überließen, war das für Paul Haunschmied der Start einer Liebesbeziehung. Als „Software-Entwickler aus Leidenschaft“ bezeichnet sich der 22-jährige Luftenberger. Nun konnte er mit einem Essay zu dem Thema Smart Citys die Jury des „Seeds for the Future“-Preises von sich überzeugen. Der Preis wird von Huawei jährlich für die zehn besten eingesendeten Essays an österreichische Studierende verliehen. Heuer standen die Themen 5G und Smart Citys zur Auswahl. „Ich denke, Smart Citys sind das beste Werkzeug, um möglichst vielen das Leben in Ballungsräumen zu ermöglichen“, erklärt der gebürtige Langensteiner seine Themenwahl. Er plädiert für Standards bei Smart Citys, um möglichst vielen Herstellern Zugang zu ermöglichen.

Zu gewinnen war eine Bildungsreise nach China. Auf dem Programm stehen Städte wie Peking und Hongkong, ein Besuch bei Huawei sowie verschiedene Kurse. „Besonders freue ich mich darauf, die Chinesische Mauer zu sehen. Das ist ein Kindheitstraum von mir“, sagt der junge Mühlviertler.

Beinahe wäre er kein Software-Entwickler geworden. Eigentlich war er an der HTL Paul-Hahn-Straße für die Fachrichtung Maschinenbau eingeschrieben. In letzter Minute entschied er sich doch für den Zweig Informationstechnologie.

Diese Wahl hat er seither nicht bereut. Bald beendet er sein Studium an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Hagenberg, seine Bachelorprüfung steht kurz bevor. Ein bisschen nervös ist er schon. „Bei diesem Wetter ist es einfach schwierig, zu lernen.“ Im Herbst geht es mit dem Masterstudiengang Software Engineering weiter. Was danach kommt, weiß Haunschmied noch nicht recht. „Wenn man mich alle zwei Monate fragen würde, würde ich jedes Mal eine andere Antwort geben.“

In seinem Heimatort ist er bei der freiwilligen Feuerwehr tätig, seit er elf Jahre ist. Außerdem joggt er gerne, wenn ihm dazu neben Abgabeterminen, Prüfungen und Nebenjob noch Zeit bleibt.

