Ein Linzer will die Linz Linien verklagen und sucht Mitstreiter

Auf die Linz Linien könnte Ärger zukommen: Lukas Klewein, ein 25-jähriger Linzer der in Wien studiert, hat eine Plattform gegründet, mit der er die städtischen Verkehrsbetriebe verklagen will - gemeinsam mit möglichst vielen Mitstreitern. Der Grund für die Sammelklage ist eine aus seiner Sicht diskriminierende Tarifgestaltung. Studierende zahlen für das Semesterticket nämlich unterschiedlich viel. Mit einem Hauptwohnsitz in Linz und Leonding kostet das MEGA-Ticket 72,50 Euro. Wohnt man in einer an Linz angrenzenden Gemeinde, kostet das Ticket 170,60 Euro, sofern die nächstgelegene Haltestelle im direkten Einzugsbereich der Kernzone Linz liegt. Alle anderen Studierenden zahlen 220 Euro.

"Hohe Erfolgsaussichten"

Der Streitwert ist die Differenz zum günstigsten Ticket plus 300 Euro Schadensersatz wegen Diskriminierung. Um die Sammelklage zu organisieren hat Klewein eine GmbH gegründet. Wer sich ihm anschließen will, füllt einfach ein Formular aus. Risiko gibt es laut Klewein keines. 24 Prozent des Gewinns bleiben im Erfolgsfall beim Unternehmen. Dafür übernimmt es alle Kosten, vom Anwalt bis zu den Gebühren, auch bei einer Niederlage. Die ist laut Klewein aber unwahrscheinlich. "Wir schätzen die Erfolgsaussichten als hoch ein", sagt er.

Gewinnorientiert mit Sozialtarif

Dass er mit seinem Kampf gegen Diskriminierung auch Geld verdient, findet er nicht anstößig. "Warum nicht mit so einer Aktion, mit der man vielen Leuten helfen kann auch etwas verdienen?" Jeder lasse sich für seine Arbeit bezahlen, wenn er sie gut mache. Beziehern von Studienbeihilfe und Mindestsicherung bietet er aber ein reduzierts Honorar von 15 Prozent. "Es wäre seltsam, wenn wir auf Diskriminierung klagen und trotzdem alle im gleichen Ausmaß zur Kasse bitten", sagt Klewein dazu.

Millionenklage gegen die Wiener Linien

Es ist nicht die erste Klage gegen ein Verkehrsunternehmen in Österreich. Vorbild ist eine erfolgreiche Klage von drei Studierenden gegen die Wiener Linien. Sie bekamen rechtskräftig je 375 Euro zugesprochen. Einer parallel dazu laufenden Sammelklage haben sich mit Stand September mehr als 12.000 Beteiligte angeschlossen. Die Wiener Linien sind daher mit Millionenforderungen konfrontiert. Ab 2023 wird es deshalb nur mehr einen einheitlichen Tarif geben. Der Preis ist laut "Standard" aber noch offen. Ob es beim günstigen Tarif für Hauptwohnsitzler bleibe sei mehr als fraglich.

Einzelklage als Testballon

Dessen ungeachtet sucht Klewein Mitstreiter in Linz, Wien und Graz. In Linz ist er vorerst mit einer Einzelklage vorgeprescht. Dafür hat sich den Anspruch von einem Freund abtreten lassen. Der wohnt am Rand von Linz, geht zu Fuß zur Bushaltestelle und sieht nicht ein, dass er mehr als das Doppelte bezahlen soll. Die Linz Linien waren trotz Anfrage bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.