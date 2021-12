Ein Leben für das Tote Gebirge

Wer als Wanderer und Bergsteiger dem Toten Gebirge zugetan ist, kommt an ihm nicht vorbei. Sein Name ist mit dem mit Drahtseilen versicherten Steig, der steil hinauf über den Röllsattel zur Pühringerhütte führt, verbunden. Und er findet sich an einer auf 1506 Meter hoch gelegenen Hütte, die winters zum Einkehrschwung und in der Wandersaison auf dem Weg zum Kasberggipfel zur Rast einlädt: Sepp Huber.