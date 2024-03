"Ich habe gar nicht zu hoffen gewagt, dass das Projekt Primärversorgungszentrum so aufgeht", sagt Wolfgang Hockl im OÖN-Gespräch. Aufgewachsen ist der 59-Jährige in der väterlichen Hausarztpraxis in Enns, seit 1996 führte er als Allgemeinmediziner seine eigene Ordination. Hockl ist mit den Problemen des Gesundheitssystems bestens vertraut.