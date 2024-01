Ein Besucherrekord und Anzeigen auf dem Kasberg

Es ist noch nicht so lange her, da waren Tage wie der vergangene Samstag auf dem Kasberg eine Utopie. Die Parkplätze an der Talstation waren ausgelastet, die Shuttle-Dienste hatten Mühe, alle, die an den Fuß des Berges wollten, auch dorthin zu bringen, und vor Liften und Hütten bildeten sich lange Schlangen.