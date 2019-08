Linz. Im März waren die ersten E-Scooter in der Landeshauptstadt zu sehen, mittlerweile scheinen sie aus dem Stadtbild kaum mehr wegzudenken. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Beschwerden über die bunten E-Roller: Vom Wildparken bis hin zu ungestümer Fahrweise. Mittlerweile hat sich die Anbieterzahl bereits halbiert: In Linz sind sind jetzt noch die Firmen Circ, Tier und Lime aktiv.