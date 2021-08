"Ohne Hagel hätte es ein ganz gutes Jahr werden können", sagt Franz Hangler. Der 62-Jährige ist Rinderbauer in Schildorn (Bez. Ried). Die Unwetter in der Vorwoche haben einen Großteil seiner Arbeit mit einem Schlag zunichte gemacht. So wie Franz Hangler ergeht es heuer vielen Landwirten, und zwar quer durch das Bundesland sowie die unterschiedlichen Sparten (siehe Bericht unten). Seit dem Frühjahr bereitet das Wetter enorme Probleme. "Aufgrund des warmen März und April war die Vegetation bis zu