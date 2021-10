Die Erkundung der Lage ist im Feuerwehreinsatz allererste Einsatzleiter-Pflicht, so wird es in allen Führungslehrgängen vermittelt. Ein Blick von oben hilft dabei, die Lage richtig einzuschätzen. Also suchte man sich in der Vergangenheit einen "Feldherrenhügel", später bezog man im Korb einer Drehleiter Stellung. Letzter Stand der Technik ist der Einsatz von Drohnen. Freilich gehört sie nicht zur Standardausrüstung eines Einsatzleiters, wie etwa ein Funkgerät.