Drei Welser Profiradler bei Autounfall schwer verletzt

Mit dem Ziel, sich im Trainingslager zehn Tage lang auf die kommende Saison vorzubereiten, brachen am Samstag die Profis vom Team Felbermayr Simplon Wels nach Kroatien auf. Für drei von ihnen wird daraus nichts: Sie wurden bei einem Autounfall schwer verletzt und befanden sich am Sonntag weiterhin in medizinischer Versorgung.