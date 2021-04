Drei Türme für das Stadtquartier auf dem Nestlé-Areal

Die Erwartungen an das Projekt auf dem Nestlé-Areal in der Linzer Franckstraße sind hoch, ebenso wie seine drei Türme: Von einem Leuchtturmprojekt war bei der gestrigen Präsentation die Rede. Was postwendend auch die Kritiker und die Frage nach dem Sinn von weiteren Hochhausbauten in der Landeshauptstadt auf den Plan rief.