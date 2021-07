Drei Personen von Wasserfall eingeschlossen - zahlreiche Überflutungen

Die Feuerwehr musste am Samstagabend gegen 22 Uhr in Steyr drei Personen retten, die während eines heftigen Unwetters mit Starkregen von einem Wasserfall eingeschlossen wurden. Die Einsatzkräfte wurden zum sogenannten Teufelsbach-Wasserfall alarmiert, nachdem dort ein heftiges Gewitter niederging. Die Einsatzkräfte konnten die drei Personen - darunter eine Person mit Gehbehinderung - in Sicherheit bringen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt, die anderen zwei Beteiligten blieben unverletzt.

Bild: Matthias Lauber

Kaum waren die Unwetterschäden der vergangenen Tage beseitigt, zog gesternabend die nächste Gewitterfront über die Stadt Steyr und das Umland. Unwetter mit starken Regenfällen und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter Durchmesser setzten der schwülen Hitze am Samstagabend ein jähes Ende und forderten erneut die Einsatzkräfte. Durch die großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit kam es zu lokalen Überschwemmungen. Abermals galt es überflutete Keller auszupumpen, kleinere Vermurungen zu beseitigen und Verkehrswege wieder freizumachen.

Die Feuerwehren waren vor allem in den Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land, Gmunden und Kirchdorf im Dauereinsatz. Es gamt mehr als 100 Einsätze zu bewältigen. Mehr als 100 Feuerwehren waren unterwegs, um den Betroffenen zu helfen.