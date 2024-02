3 Jahre Haft nach Überfall auf Hausbank: "Nicht jeder ist ein Raketenwissenschaftler"

Der 23-Jährige hatte die Bankfiliale in Schwertberg am 23. Oktober ausgeraubt - es war der einzige Banküberfall in Oberösterreich im Jahr 2023.

Vier Minuten. Länger dauerte die Flucht von Kerem K. am Vormittag des 23. Oktober 2023 nicht. 240 Sekunden zuvor hatte der 23-Jährige die Filiale der Raiffeisenbank in seiner Heimatgemeinde Schwertberg mit einer Beute von 14.970 Euro verlassen. In schwarzem Anorak, mit Sturmhaube und Sonnenbrille verübte K. - bewaffnet mit einem Rasiermesser - den ersten und auch einzigen Banküberfall in Oberösterreich im Jahr 2023. Den beiden Bankangestellten schrie er "Geld her, faster, faster!" entgegen.