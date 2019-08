Robert Burns, Charles Dickens, William Shakespeare – die Kreuzfahrtschiffe an der Linzer Donaulände tragen klingende Namen. Täglich bringen die schwimmenden Paläste Touristen aus der ganzen Welt nach Linz. 1,1 Millionen Passagiere sind es laut Werbegemeinschaft Donau OÖ (WGD) jährlich. Was macht dieser Strom von Gästen in Linz? Wie viel Geld lassen sie hier? Die OÖN begaben sich auf Spurensuche.