"Diese Unwetter werden noch intensiver werden"

Der Aufwind in der Gewitterwolke peitscht die Regentropfen in die Höhe. So hoch, dass sie in der kalten Luft gefrieren. Sie fallen wieder, werden noch einmal erfasst und wieder in die Luft gejagt. Irgendwann sind die Tropfen mit so vielen Eisschichten überzogen, dass der Aufwind sie nicht mehr halten kann – sie schlagen als Hagel auf dem Boden auf.