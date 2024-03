Die Zukunft der Solarmodule ist blendend wie Perowskit

Den photovoltaischen Effekt, bei dem Licht direkt in elektrische Energie verwandelt wird, zeigte erstmals der französischen Physiker Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891). 185 Jahre ist das her. Lange Zeit nur in der Fotografie zur Belichtungsmessung verwendet, ist der Effekt erst seit wenigen Jahrzehnten Basis für die Herstellung von elektrischer Energie über Photovoltaikzellen. In jüngster Zeit konnten Forscher eine enorme Steigerung des Wirkungsgrads solcher PV-Zellen bewirken.