"Wir sind gleich mal nicht an Arbeitsmangel gestorben", sagt Max Neuböck mit einem breiten Grinser, während er an der Theke seines neuen "Riverwave"-Containers am Fuß des Feuerkogels das Geschirrtuch schwingt: Nur zwei Wochen nach der Eröffnung muss er schon die Betriebszeiten ausweiten, damit die Surfer länger auf die Welle können und der Andrang einigermaßen zu bewältigen ist.