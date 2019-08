Die "Soko Zwetschke" ermittelt im Salzkammergut auf Hochtouren

Bei der "Soko Zwetschke" schrillten die Alarmglocken: Wie können die vom Aussterben bedrohten Urformen der Pflaume gerettet werden? Denn Bidling, Ziparte, Echte Krieche, Zwispitz, Rotzwetschke, Punze, Roter Spillin, Pemse und die Echte Zwetschke machen die Gegend rund um den Attersee und Traunsee zu dem, was sie ist. Ein wahres Zwetschkenreich.

"Vor drei Jahren riefen wir die Sonderkommission Zwetschke ins Leben. Wir waren überzeugt, dass wir die letzten Urformen der Pflaumen schützen müssen. Allerdings mussten wir die einzelnen Bäume erst finden", sagt Sabine Pumberger vom Naturpark Attersee-Traunsee. Sie machte sich gemeinsam mit ihren Kollegen im Naturpark auf die Suche nach acht, weitgehend unbekannten Verwandten der prominenten Hauszwetschke und wurde fündig. Hilfe bekamen die Forscher bei ihrer Spurensuche von den Bauern der Nationalparkregion.

Die Pflaume hat Tradition

Die Ur-Ahnin der unterschiedlichen, heute mehr oder weniger bekannten Pflaumenarten ist die Schlehe, auch Schwarzdorn genannt. Sie gelangte über mehrere Kreuzungen und Rückkreuzungen mit der Kirschpflaume in Form der neun Primitivarten über Umwege aus Kleinasien ins Salzkammergut. Wie die Pflaumenarten ihren Weg vom Alten Orient nach Mitteleuropa fanden, ist nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass sie zwischen Attersee und Traunsee ideale Wachstumsbedingungen vorfanden.

Die Geschichte der acht Primitivpflaumen und der Echten zwetschke ist eng mit der der regionalen Bauern verbunden. Sie pflanzten die Arten früher direkt neben ihre Häuser, teils aus spirituellen, teils aus praktischen Gründen.

Orakel und Schutz

Auf der Suche nach dem richtigen Bräutigam wandten sich junge Mädchen im heiratsfähigen Alter häufig an Pflaumenbäume. Die Äste der Bäume wurden zu "Heiratsorakeln" umfunktioniert.

Die Mädchen banden kleine Zettel, auf denen die Namen ihrer zukünftigen Ehemänner standen, an die Äste . Der Zweig, der in den Folgewochen als erster blüte, offenbarte den Zukünftigen.

Einen pragmatischeren Zugang wählten die Bauern des Salzkammerguts. Sie pflanzten die Pflaumenbäume in die Nähe ihrer Häuser, um darunter ihr Kleinvieh zu halten. Das Dickicht der Stachel tragenden Äste hielt Habichte und andere Raubvögel ab und schützte die darunter herumlaufenden Tiere. Im Attersee-Traunsee-Gebiet entwickelte sich für dieses undurchdringliche Konstrukt sogar ein eigenes Wort: "die Zwetschkenwildnis".

Eine Zukunft für die Pflaumen

Mit der Zeit gerieten die Pflaumenarten allerdings immer stärker in Vergessenheit oder wurden wegen ihrer komplizierten Verarbeitung von der pflegeleichteren Echten Zwetschke verdrängt. Krieche, Punze und Bidling sind im Naturpark sogar vom Aussterben bedroht. Von manchen Arten gibt es nur noch einzelne Bäume.

Damit die einzigartigen Pflaumen dem Zwetschkenreich auch in Zukunft erhalten bleiben, beschäftigt man sich im Naturpark Attersee-Traunsee intensiv mit dem Anbau und der Pflege der alten Sorten.

Am 15. September können Sie sich beim alljährlichen "Zwetschkenfest" in Steinbach am Attersee persönlich von der Zwetschkenvielfalt der Region überzeugen.

So machen Sie mit

Schauen Sie mit uns aufs Land und lernen Sie Oberösterreichs Natur kennen. Ob als Naturbeobachter via Naturkalender-App (Download auf nachrichten.at/natur) oder mit Ihrem Beitrag zum Schutz der Natur. Schicken Sie uns ein E-Mail an natur@nachrichten.at, und teilen Sie uns mit, wie Sie „aufs Land schauen“.

Nicht nur im Naturpark Attersee-Traunsee gibt es Ungewöhnliches zu entdecken. Dass die Geheimnisse der Natur auch im Umkreis der eigenen vier Wände auf einen warten, zeigt ein Foto der OÖN-Leserin Veronika Pitschmann.

Auf ihrem Fenster entdeckte sie einen Russischen Bär, der auch Spanische Flagge genannt wird. Der seltene Falter sonnt sich gerne an ruhigen Plätzen. Dabei hält er anders als seine Artgenossen die Flügel geschlossen.

