Nicht nur Rennsport-Fans freuen sich, dass am Sonntag endlich die Formel-1-WM in Spielberg Fahrt aufnimmt. Der Linzer Franz Schreiner (76) ist als Sicherheitsexperte mitverantwortlich, dass die Rennen stattfinden können. OÖNachrichten: Mit welchen Aufgaben sind Sie in Spielberg betraut? Franz Schreiner: Als Gutachter bin ich Bindeglied zwischen den regionalen Behörden, die die Gesetze und Regeln vorgeben, und dem Veranstalter. Ich muss kontrollieren, ob diese Vorgaben vom Veranstalter auch