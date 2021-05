Ein anonymes Schreiben an oberste Landesbeamte übt Kritik am scheidenden Landesfischermeister Siegfried Pilgerstorfer (64). Ihm wird vorgeworfen, er habe die Ausschreibung für die Nachfolge in seiner Position als Geschäftsführer des Verbands auf seinen Mitarbeiter zugeschnitten. Dies erinnere an die Vorgänge um die Bestellung des ÖBAG-Vorsitzenden, heißt es in dem Schreiben.