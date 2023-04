Die Opfer von Amstetten: Ein Leben in Freiheit dank neuer Identität

Der Tag, an dem Amstetten weltbekannt wurde: Pressekonferenz zum "Inzest-Fall von Amstetten" am 29. April 2008

"Schon wieder in Österreich", schreibt die spanische Presse. "Inzest-Monster Josef Fritzl" prangt auf der deutschen Bild-Zeitung. Der ungarische Boulevard zeigt Fotos vom "Haus des Grauens" in Amstetten. Und die New York Times kommentiert das Verbrechen mit den Worten: "Bis jetzt wurde der Kampusch-Fall von vielen als der Inbegriff von Verdorbenheit in der Geschichte des Landes nach Ende des Zweiten Weltkrieges angesehen." Reporter und Fotografen aus aller Welt berichten im April 2008 aus