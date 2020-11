Einigung in Sicht": Vor mehr als einem Monat verbreitete Oberösterreichs Landespolitik nach einem Treffen mit Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) diese Botschaft, als es um die finanzielle Beteiligung des Bundes am größten Ausbauprojekt des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich – der Stadtbahn durch Linz - ging.