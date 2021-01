Die letzte Spur verliert sich vor der Diskothek

Es ist ein lauer Juliabend im Jahr 1980. Ihren Arbeitstag beschließt Elfriede Schönberger – die 28-jährige Welserin ist als Sekretärin in einer Kfz-Elektrik-Firma beschäftigt – noch in Gesellschaft ausklingen zu lassen. Daher macht sich die ungebundene und als lebenslustig geltende Frau mit den dunkelblonden Haaren zu späterer Stunde noch mit ihrem Fiat in die Welser Innenstadt auf.

Sie besucht ein paar Lokale, zuletzt die Disco "Tenne". Es wird geplaudert und gelacht. Später heißt es, dass die junge Frau auch viel Alkohol konsumiert hatte.

Wer war der Unbekannte?

Es ist nach Mitternacht, als Elfriede Schönberger die Disco in der Fischergasse in Richtung Parkplatz verlässt. An ihrer Seite wurde ein Mann gesehen, der aber trotz Phantombild nie ausgeforscht werden konnte.

Das Phantombild des Mannes, mit dem die Welserin zuletzt gesehen wurde. Bild: OÖN

Wie ein Augenzeuge später gegenüber der Polizei angibt, sperrt der schlanke, etwa 22 bis 25 Jahre alte Unbekannte mit längeren dunklen Haaren und Oberlippenbart die Fahrerseite von Schönbergers gelbem Fiat auf, während die 28-Jährige zur Beifahrerseite geht. "Wir konnten noch eruieren, dass der Mann mit dem Fiat dann weggefahren ist", sagte Josef Stöger, Fachbereichsleiter in der Welser Kriminalpolizei im OÖN-Gespräch.

Das sind die letzten Puzzlesteine, die die Ermittler in diesem äußerst rätselhaften Kriminalfall noch zusammentragen konnten. "Danach verliert sich die Spur", wie Stöger heute sagt. Seit bald 41 Jahren.

Elfriede Schönberger ist eine von derzeit 130 Langzeit-Vermissten in Oberösterreich. Dazu zählen all jene Abgängigen, die länger als einen Monat als vermisst gemeldet sind, sagt der Vermisstenfahnder im Landeskriminalamt, Thomas Löfler. Neben Elfriede Schönberger wird noch nach weiteren 31 Frauen gesucht, der Rest sind Männer, deren Abgängigkeit den Ermittlern seit Monaten bis vielen Jahrzehnten Kopfzerbrechen bereitet.

Die OÖN berichteten immer wieder über diesen Vermisstenfall: So auch am 31. Oktober 1991, als neue Spekulationen auftauchten. Bild: OÖN

Schönbergers plötzliches Verschwinden ist auch deshalb so rätselhaft, weil die Sekretärin als äußerst zuverlässig beschrieben wurde, die nie zu spät zu ihrer Arbeitsstelle kam. Ein freiwilliges Untertauchen oder gar Selbstmord galt nicht zuletzt auch deshalb als äußerst unwahrscheinlich, weil sich die junge Frau erst kurz davor im Welser Stadtteil Pernau eine Eigentumswohnung gekauft hatte. Auch pflegte sie regen Kontakt zu ihrer Familie, die in Fischlham im Bezirk Wels-Land wohnte.

Suchaktion nach Fiat 127

Sowohl ihre Mutter Frieda als auch ihr Vater Ambros sind mittlerweile verstorben. Beide hofften bis zuletzt, dass ihre Tochter wieder gesund heimkehren werde. Die Sorge und die Ungewissheit habe die Familie sehr belastet, sagte Elfriedes um acht Jahre ältere Schwester einmal in einem Interview. So soll der Vater noch am Totenbett von seiner Tochter gesprochen haben.

Elfriede Schönberger verschwand samt ihrem derartigen Fiat 127. Bild: Fiat

Äußerst ungewöhnlich ist in diesem Fall zudem, dass seit jener Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1980 mit Elfriede auch ihr auffälliger, gelber Fiat 127 mit dem Kennzeichen O-116.048 weg ist. Dies erinnert an den Fall Andreas Leitner und Maximilian Baumgartner: Die beiden Mühlviertler Freunde fuhren im Oktober 2015 mit einem silbergrauen Citroen in Richtung tschechische Grenze, danach verliert sich auch ihre Spur. Auch der auffällige Pkw tauchte seither nicht mehr auf und lieferte daher Stoff für viele Spekulationen.

Viele Spekulationen

So auch bei Elfriede Schönberger: Zunächst wurde vermutet, der Wagen könnte von der Straße abgekommen und in der Traun gelandet sein. Groß angelegte Suchaktionen blieben aber ohne Erfolg.

Auch als zwei Jahre später nach einem Gebrechen beim dortigen Kraftwerk das Wasser abgesenkt werden musste, wurde erneut mit Hubschrauber und Feuerwehrtauchern nach dem Kleinwagen gesucht, erinnert sich Kripobeamter Stöger weiter. "Gefunden wurde aber nichts", sagte er.

Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens? Oder gar nach Jordanien entführt? Letztere Spekulation wurde durch einen Lkw-Fahrer genährt, der angab, die Gesuchte in Amman gesehen zu haben. Aber auch all diese Vermutungen konnten nicht verifiziert werden.

Daher wurde die Welserin heute vor 18 Jahren für tot erklärt. "Das Gericht hegte keinen Zweifel am Ableben der Verschollenen", zitiert Stöger aus dem Akt.

Es sei grundsätzlich zwar nicht auszuschließen, dass es sich bei einem der später aufgefundenen, nicht mehr identifizierbaren Leichname um jenen von Elfriede Schönberger gehandelt haben könnte. Schließlich hätten die Ermittler zu dieser Zeit noch nicht jene Mittel wie jetzt zur Verfügung gehabt, sagt Stöger. "Damals hatten wir etwa kein DNA-fähiges Material, mit dem wir arbeiten hätten können. Das macht es jetzt schon um vieles einfacher."

Sollten also nun sterbliche Überreste auftauchen, die eindeutig der seit 41 Jahren abgängigen Welserin zugeordnet werden können, ginge man höchstwahrscheinlich von einem Tötungsdelikt aus, sagt Stöger: "Mord verjährt nicht."

Bis dahin bleibt der "Akt Schönberger" aber wohl geschlossen.

