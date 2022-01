Äschen mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm gab es vor 30 Jahren auf einem Hektar in der Traun. Jetzt sind es nur noch zwei Kilo, berichtet der Hydrobiologe Kurt Pinter von der Universität für Bodenkultur in Wien. "Dafür sind in erster Linie die Zerstörung natürlicher Gewässerstrukturen und die Nutzung durch Wasserkraftwerke verantwortlich", sagt Pinter. Die von den Kraftwerken verursachten Pegelschwankungen setzen vor allem den Jungfischen und Fischlarven zu. Doch auch der Kormoran