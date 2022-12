Die kleinen Wunder schafft Herwig auch ohne Füße

Um den Hals von Herwig Patzl hängt ein gelbes Maßband, wenngleich „hängt“ nicht ganz treffend ist. Weil es nicht nur einfach da so herumhängt, nein, der Herwig trägt sein Maßband – so wie andere Menschen eine Krawatte tragen. So wie für einen seiner Kunden, dem die Straßenbahn einen Fuß abgetrennt hat. Dass der Mann heute wieder die Skipiste runterwedelt, das verdankt er zum einen den Ärzten, die aus seinem Gesäß einen Muskel genommen und, wie der Herwig sagt, „einen Fuß